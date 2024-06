La actriz Margaret Qualley sobre 'Kinds of Kindness': "Tienes que asumir que estás donde debes y que todo va a salir bien"

La parte más difícil de cualquier trabajo es seguir siendo una persona. Me encanta lo que hago, me encanta actuar, me encanta hacer películas. Me encanta ir a trabajar y participar en una escena. Sentirme bien mientras realizo mi trabajo es lo más difícil. Dormirme a la hora, despertarme a la hora, llegar, cuidarme. Comer, beber. Las facetas más humanas de la vida. Todo eso mientras haces un trabajo, esa es la parte más difícil.