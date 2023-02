El físico de Madonna ha cambiado a su gusto, ¿y qué problema hay?

"Una vez más estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres pasen de los 45 años y que siente la necesidad de castigarla si continúa siendo fuerte, trabajadora y aventurera", ha matizado en su perfil, que acumula casi 20 millones de 'followers'. Con ello, la autora de 'SEX', ha insistido en que nunca se ha disculpado por ninguna de las elecciones creativas que ha hecho. "Ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora", ha añadido.