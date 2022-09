La actriz ha recibido su segundo galardón por 'Euphoria' vestida por Valentino

Noelia Murillo

Zendaya lo ha vuelto a conseguir. Con tan solo 26 años, la actriz es hoy la gran protagonista de los premios Emmy por haber sido la más joven en ganar dos veces este galardón en la categoría de Mejor Actriz, un mérito que ha defendido con un discurso a la altura. "Gracias a Sam [Levinson] por compartir Rue conmigo, gracias por creer en mí, incluso en los momentos en los que yo no lo he hecho. Mi deseo para 'Euphoria' es haber podido ayudar a la gente, gracias a sus historias, que compartieron conmigo. Ya sea porque aman a Rue o porque se sienten identificados con ella, me llevo conmigo vuestras historias y ella también", ha comentado al recibir su premio.

De ese modo, se ha convertido en la primera mujer negra en ganar dos veces el premio en la categoría de Mejor actriz principal en una serie de drama, así como la ganadora más joven de la historia de los Emmy por hacerlo (ya que en 2020 repitió en dicha categoría), momento en que logró llevarse el premio por videollamada debido a las pandemia. Entonces, lució un estilismo hecho a medida de Armani Privé y formado por un top de brillantes y una falda de lunares.

Como en la anterior edición de los premios Emmy, en esta ocasión la también actriz de 'Dune' no lo tenía nada fácil para coronarse como la Mejor Actriz de una serie dramática, puesto que competía en su categoría con compañeras como Sandra Oh (por 'Killing Eve'), Jodie Comer ('Killing Eve'), Laura Linney ('Ozark'), Melanie Lynskey ('Yellowjackets') y Reese Witherspoon ('The Morning Show').

-No nos imaginamos 'Euphoria' sin Zendaya, pero casi nos quedamos sin verla como Rue

-Zendaya tira de archivo de los 90 para rescatar un vestido tricolor alucinante

Tratándose de una ocasión tan especial, la actriz ha elegido una de sus firmas de cabecera, Valentino, para brillar en una alfombra roja donde ha vuelto a ser la mejor vestida de la noche. Esta vez lo ha hecho con un diseño clásico en un elegantísimo color negro de corte princesa, cuya sobriedad no solo ha convencido sino también enamorado a los presentes. En un claro homenaje a las actrices del Hollywood dorado, Zendaya ha llevado un vestido con un sofisticado escote strapless capaz de realzar su pecho y con el que ha presumido de hombros y clavículas. Concretamente, este diseño está inspirado en la colección Otoño-Invierno de 1987 y 1988.

Con un lazo en la zona delantera de la cintura, el vestido presenta capas en dos caídas, una a la altura de las caderas para generar volumen y otra para el largo de la falda. Lo cierto es que, a epsar de que nos encanta cuando la actriz elige colores que realizan sus facciones, como el amarillo o el mismo 'fucsia Valentino' que ha elegido en anteriores ocasiones, sin duda este se coloca entre sus mejores estilismos también gracias a otros detalles, como sus complementos.

En este sentido, cabe destacar que ha elegido tanto unos pendientes, como un anillo y una gargantilla de Bvlgari, así como un maquillaje súper natural con un finísimo delineador y un peinado ideado por el artista Tony Medina, que ha echado la voluminosa melena de la actriz hacia atrás y la ha despejado del rostro con una cinta a juego con el vestido. Tal y como ha explicado el estilista, ha tomado como referencia la silueta clásica de Grace Kelly, añadido extensiones y ondulado el pelo para ofrecer un aspecto suave y brillante.