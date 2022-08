No nos imaginamos 'Euphoria' sin Zendaya, pero casi nos quedamos sin verla como Rue

La directora de casting ha explicado que no la veían interpretando este papel

Noelia Murillo

En la historia del cine y la televisión siempre se sucederán diferentes personajes con los que ratificaremos que, de haber sido interpretados por otros personajes, probablemente nunca nos habrían gustado tanto. Porque el séptima arte y toda la industria que le sucede se centra en convertir en real lo que en muchas ocasiones puede ser totalmente inverosímil, gracias al desarrollo de unos roles llenos de matices. No obstante, además de por su guion, el mérito siempre está atribuido a sus intérpretes, que ponen voz y rostro a situaciones que llegan a ser arriesgadas.

Es el caso de Rue Bennet, protagonista de 'Euphoria', que en la pantalla encarna Zendaya y que, a lo largo de las dos temporadas de la serie (disponibles en HBO Max), nos ha demostrado ser incombustible y no tener fin en ninguno de los sentidos posibles. Lo cierto es que gracias a este papel, la también protagonista de 'Spiderman: Homecoming' ha comenzado a labrarse un prometedor futuro en el séptimo arte y lo ha hecho, precisamente, porque es capaz de transformarse en cuando está delante de las cámaras. Sin embargo, esto era algo de lo que dudaban desde la dirección de casting de la mencionada serie.

Nadie lo diría tras el gran éxito que han tenido los episodios de ambas tiradas, que parece que se repetirá en los próximos capítulos, en los que se contará la historia entre Rue y Jules, interpretada por Hunter Schafer. Sin embargo, ha trascendido que Zendaya casi se queda a las puertas del personaje con el que se ha consagrado en la industria precisamente por su inexperiencia con la realidad que vive la protagonista de 'Euphoria'. Según ha adelantado la directora de casting de la serie, Meredith Tucker, contar con la actriz siempre estuvo en mente de este departamento de producción, pero existía la posibilidad de que otra persona se asegurase ese papel.

Y es que lo que se buscaba realmente era una actriz que no hubiese interpretado muchos papeles antes y que hubiese tenido una vida similar a la de Rue, con el objetivo de hacer más creíbles sus sensaciones en las diferentes escenas de la serie. Sin embargo, tal y como ha confesado Tucker, este hecho se convirtió en una contradicción, ya que debido a esta experiencia previa, la otra actriz no podría hacer frente a la carga emocional de Rue. "Era una personas mágica, pero no sabíamos si podía llegar a controlar esa resistencia necesaria para el personaje", ha comentado Tucker.

Finalmente fue el propio creador de la serie, Sam Levinson, quien recomendó a Zendaya para dicho rol, algo que, por cierto, fue un acierto seguro. Asimismo, cabe mencionar que la directora de casting ha comentado en esta entrevista para 'Variety' que por poco Hunter Schafer casi se queda sin su papel en la serie, ya que la actriz inicialmente rechazó la oferta de la productora. Lo hizo porque antes de ser actriz se dedicaba en exclusiva al modelaje, por lo que en un principio no se sentía del todo cómoda para aparecer en pantalla.