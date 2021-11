La cantante brilla en el videoclip 'La fama' con un vestido joya semitransparente.

Clara Hernández

El esperado regreso de Rosalía a la música, tres años después de haber publicado su último disco, 'El mal querer', promete sorpresas y eficaces golpes de efecto. El primero llegaba este jueves vehiculado por un tema de adelanto, 'La fama': una bachata con una pequeña historia "alrededor de la ambición, tomando como referencia las letras de Rubén Blades o Patti Smith, y los temas de Aventura", explicaba la artista sobre esta canción que bucea en un romance con la fama absorbente y dolorosa.

Pero hay más detalles dignos de comentar este primer 'single' (cuyo videoclip puedes ver bajo estas líneas). Para empezar, se trata de una colaboración con The Weeknd, uno de los artistas más populares, vendedores y multipremiados (posee tres premios Grammy, 19 Billboard Music Awards y ha sido nominado a un Oscar) de Estados Unidos y, en general, de todo el planeta, algo que nos da idea de la magnitud que la artista de San Cugat del Vallés ha alcanzado fuera de nuestras fronteras (y, posiblemente también, las ganas de The Weeknd por conquistar al público latino, ya que el exnovio de Bella Hadid se estrena cantando en español en la canción junto a Rosalía)

El otro punto en el que queremos detenernos es el look con el que la artista española deslumbra a The Weeknd en el vídeo, el cual muestra a la cantante bailando de forma muy sensual sobre un escenario de un club nocturno y cautivando al estadounidense, sentado entre el público. El final, sin embargo, es dramático y cuando The Weeknd se levanta para estar junto a su amada, esta le apuñala. Según ha confirmado Rosalía, consiste en una metáfora de lo que puede llegar a infringir la fama, que gusta y castiga a la vez.

Bajo el mando de la estilista Ann-Marie Hoang, Rosalía ha lucido un look más sexy que nunca, con un vestido joya protagonizado por aberturas y transparencias que tiene un aspecto ligero, como una segunda piel solo adornada por pequeños cristales y brillos plata que, al moverse, se balancean dejando escapar centímetros de piel u observar el abdomen (muy trabajado) y el ombligo, como una odalisca.

Con bajo asimétrico y muy escotado por las piernas, dejando a la vista los peculiares tatuajes recorren las extremidades de la artista, el vestido tiene cuello halter y combina a la perfección con su manicura kilométrica y plata. Unas sandalias de plataforma del mismo color y adornos bajo la rodilla del tejido del vestido completan este estilismo donde Rosalía vuelve a recurrir a la melena suelta, un peinado de raíces, conjuntada con un maquillaje sofisticado y minimalista de labios frambuesa y párpados sutilmente luminosos.

La canción 'La fama' es la primera referencia del próximo álbum de Rosalía, que se llamará Motomami y verá la luz en 2022. ¡Y no vemos el momento de escucharlo completo!

