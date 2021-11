Aitana lleva el top transparente y de cristales ideal para Navidad

Miu Miu firma esta pieza, en la que abundan los cristales en la parte superior y que la artista ha combinado con un pantalón de terciopelo

Desde hace tiempo tenemos ya los ojos puestos en la Navidad. Lógico, teniendo en cuenta que queda menos de un mes para llegar a estas fechas tan señaladas, donde la familia suele ser pieza clave de cualquier celebración. Lo so nuestros seres queridos como también lo son ciertos tejidos con los que estamos comodísimas y que, además, no dejan de ser obligatorios cuando llega el frío.

Puede que hayamos visto muchas películas inspiradas en estas fechas o que seamos entusiastas desde que arranca la temporada a partir del 22 de diciembre, pero si hay algo que tenemos muy claro es que el color negro y el terciopelo son dos 'must' a los que debemos recurrir cuando se trata de celebraciones.

Por ese motivo, hemos tomado nota de la última intervención al completo de Aitana. La cantante ha visitado por quinta vez 'El Hormiguero' y lo ha hecho en un momento muy especial (el cierre de su gira, que finalizará próximamente en el WiZink Center de Madrid) y con un estilismo también único.

Se trata de un 'total look' firmado por Miu Miu, según ha publicado su estilista Piluca Valverde, que lo compone un 'body' con transparencias y pedrería muy abundante en la parte superior. Lo ha llevado con un 'cropped top' en color negro a juego con el resto de estilismo.

El pantalón de terciopelo también en color negro ha sido otro de los detalles que configuran esta propuesta, ya que se trata de un estilo 'jogger' muy favorecedor y cuya informalidad rompe con la sobriedad del resto del 'look'. Por último, la cantante ha elegido unos botines negros con altísimas plataformas que le hacían un efecto piernas infinitas.

Una vez más, ha dejado a la vista su perfecta melena lisa con su característico flequillo, obra de Jesús de Paula, que incluso fue protagonista durante los juegos propuestos por Trancas y Barrancas. Gracias a su corte desfilado y con un largo que supera la altura de las cejas, ofrece un aspecto jovial y muy favorecedor que la cantante ha convertido en su marca personal. El maquillaje, tan sencillo como es habitual, marcado por la naturalidad y destacando sus facciones.

Además de su estilismo, uno de los focos de la entrevista estaba puesto en las pistas que iba a dar sobre su situación sentimental con su pareja, Miguel Bernadeau. Pablo Motos le preguntó acerca del significado de 'Berlín', una de sus últimas canciones y por la que han arrancado los rumores de su supuesta separación.

"Se fue a Berlín a trabajar y yo, como soy muy dramática, me inventé una historia en mi cabeza. Lo suelo hacer bastante, tengo bastantes canciones así. Entonces luego se la pongo a Miguel y me dice: 'Bueno, está bien, pero la gente se va a pensar...' y yo le digo: 'No, está bien, es divertida'", contó la ex concursante de 'Operación Triunfo'. "Tú sé feliz con lo que tú hagas. A él le gusta y es feliz", remató para zanjar el tema.