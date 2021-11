Aitana celebra con tres looks su Premio Ondas al fenómeno musical del año

La actriz ha deslumbrado con estilismos muy diferentes en una de sus noches más especiales.

María Aguirre Álvarez

El 16 de noviembre seguro que ha pasado a ser uno de esos días inolvidables en la corta pero intensa trayectoria profesional de Aitana. La cantante, a quien conocimos en la edición de 2017 de Operación Triunfo cuando quedó en segunda posición por detrás de Amaia Romero, ha vivido multitud de momentos intensos en estos años, tanto que se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la música en español.

La prueba está en la cantidad de artistas que quieren colaborar con ella en canciones que terminan siendo auténticos hits y en que, en menos de una semana ha recogido tres premios: el MTV Europe Music Award al mejor artista español, el Los40 Music Award a mejor artista o grupo en directo y ahora también el Premio Ondas.

Nombrada fenómeno musical del año exaequo junto a Pablo López, la joven ha viajado hasta Barcelona para celebrar este galardón, donde ha vivido una jornada de lo más intensa que comenzaba con un posado junto al resto de homenajeados en Palauet Albéniz, donde ha aparecido con su melena recogida en un moño alto y vestida con un ajustado diseño verde de Stella McCartney que ha acompañado de un abrigo negro de corte oversize y unas botas de suela tipo track.

Horas más tarde, Aitana cambiaba de registro estilístico totalmente al dejar su cabello suelto y optar por un minivestido de Versace brillante. Un diseño sin mangas de escote cerrado que contaba como detalle más original con unos imperdibles en la zona del abdomen y que ha combinado con unas sandalias doradas de tacón, unos pendientes de aro de aro de plata de Tous y una gargantilla de eslabones XL –que en realidad era la suma de dos pulseras también de Tous– para posar sobre la alfombra roja desplegada para la ocasión.

Ya en la gala, la intérprete de exitosos temas como 'Berlín' o '11 razones' transformaba de nuevo su look para subirse al escenario, esta vez con un conjunto en color negro compuesto por un top tipo peplum con escote palabra de honor y un pantalón acampanado que utilizaba tanto para cantar el 'Ni una menos' ante el público como para posteriormente recoger su estatuilla.

Su emocionante discurso

Aitana quiso dedicar el Premio Ondas a sus padres, quienes se encontraban en el patio de butacas emocionados por el logro de su hija. "Quiero deciros que gracias porque he tenido una infancia muy feliz y vosotros también tuvisteis una infancia muy feliz, pero no tan fácil como la he tenido yo y realmente esto es gracias a que después del colegio, cuando salíais de trabajar y veníais a recogerme, me llevabais a clase de canto, de piano, de ingles, a todas las clases posibles para que yo tuviera una educación perfecta y me enriqueciese de todo eso y no supe valorarlo tanto en el momento", dijo la extriunfita.

En esta edición también han sido reconocidos por su trabajo la actriz Vicky luengo por la serie 'Antidisturbios', Álvaro Morte por su personaje en 'La casa de papel', Roberto Leal como mejor presentador, las ficciones 'Maricón perdido' y 'Vamos Juan', el programa documental de Jordi Évole 'Eso que tú me das' y el Podcast 'Estirando el chicle', entre otros.