El lado más íntimo de Edurne: desde 'Operación Triunfo', su pareja, su hija y dónde vive actualmente

Con el guardameta forma una de las parejas más estables del mundo del fútbol y, a pesar de que el futbolista juega desde 2011 en el Manchester United, la distancia y los diferentes proyectos profesionales de cada uno nunca les afectaron como pareja. Fue en 2018 cuando la cantante decidió hacer las maletas y trasladarse esa ciudad. "Al final me he mudado allí. Yo vivo en Manchester y vengo aquí a España para trabajar. Finalmente no ha podido ser que él esté aquí, pues ya me voy yo, no pasa nada", explicó Edurne.