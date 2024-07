Kylie Jenner no quiere que Timothée Chalamet participe en el 'reality' de las Kardashians (y no sólo por llevarle la contraria a Kris)

La estrella de televisión de 26 años ha estado delante de la cámara desde que era una niña apareciendo en la serie de E!, 'Keeping Up With The Kardashians', y sigue siendo parte del elenco de su nueva versión de Hulu, 'The Kardashians', pero se cree que está decidida a no ceder al deseo de su madre Kris Jenner de involucrar a Timothée.