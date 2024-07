La operación a la que se someterá Kris Jenner tras su diagnóstico de cáncer

Mientras lloraba, Kris dijo en un episodio de 'The Kardashians': "Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero... fui al médico y me hicieron un escáner... me encontraron... y esto me emociona mucho, pero... me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario. Así que fui al médico y la Dr. A me dijo que me tienen que extirpar los ovarios. Y estoy muy emocionada por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes. Si pude pasar por el reemplazo de cadera, puedo pasar por esto. Ni siquiera... No me siento nerviosa por la anestesia. Me siento muy segura con la Dra. A., ella es la mejor doctora del mundo. Pero pienso en que lo haré y me siento nerviosa. También es una cosa sobre envejecer y es una señal de que hemos terminado una parte de la vida, es un capítulo entero que se acaba de cerrar. Es la cosa más tonta, pero las amo, hijas, y sólo quería que lo supieran".