Kim Kardashian revela las secuelas que sufre desde su traumático robo en París en 2016

Anteriormente, Kim contó que temía que los ladrones -que robaron joyas por valor de millones de dólares- le dispararan por la espalda. Durante un episodio de 'Keeping Up with the Kardashians', la socialité indicó: "Me pidieron dinero. Les dije que no tenía dinero. Me arrastraron hasta el pasillo en la parte superior de las escaleras. Fue entonces cuando vi el arma clara, clara como el día. Yo estaba mirando el arma, mirando hacia las escaleras. Pensé: 'Tengo una fracción de segundo en mi mente para tomar esta decisión: Voy a bajar corriendo las escaleras, pero, ¿y si me disparan por la espalda? ¿Y si el ascensor no se abre a tiempo, o las escaleras están bloqueadas?' Estaba jo***a. No había salida".