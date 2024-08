Kendall Jenner repite en España: elige Ibiza como destino para sus nuevas vacaciones (y tiene planes con Arón Piper)

Sin embargo, todavía no han dado el paso de disfrutar de sus vacaciones juntos... O al menos, no les han pillado con las manos en la masa. El puertorriqueño no ha venido a España con la 'celebrity', pero recordemos que ella ya ha venido en más ocasiones y en una de ellas casi se para el país entero al ver que estaba bebiendo cerveza de la marca Estrella Galicia junto a su hermana Kylie Jenner.