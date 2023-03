Este es el motivo por el que Justin Bieber ha cancelado su gira mundial definitivamente

"Como podéis ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír en este lado de la cara, esta fosa nasal no se mueve", detalla según intenta mover dichas partes de su cara sin éxito. Este síndrome suele responder a un tratamiento médico que acaba primero con el virus que lo desencadena, por lo que es temporal. Así lo reconoce el propio Bieber. "Es sólo algo temporal pero no sé cuánto tiempo va a durar", afirmaba, pero también recalcaba la gravedad del problema de salud que sufre: "Esto es bastante serio, como pueden ver, desearía que no fuera así pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que ir más despacio y espero que lo entiendan", añadía.