Todo sobre la boda entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

"No les hace nada de gracia que lo digamos", añadió Cortázar, que asegura que seguramente Almeida lo desmentirá. Pero sobre el momento de la boda, que se da por segura, "será antes de verano, aunque no me dan la fecha. Va a ser en 2024", dijo la periodista en esRadio. Ahora bien, ni el alcalde ni Teresa se han pronunciado públicamente sobre este hecho, por lo que estamos a la espera de que el líder del PP madrileño se dirija a los medios de comunicación para desmentir o no una información que le incumbe (y mucho).