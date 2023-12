José Luis Gil: qué le pasó y cómo se está recuperando

"No creo que mi padre pueda volver a la televisión". Estas palabras de la hija de José Luis Gil recogidas por la revista Pronto sobre el estado de salud de su padre han causado gran conmoción por tratarse de uno de los intérpretes más queridos del panorama nacional. "Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle", ha explicado Irene Gil en esta misma entrevista, en la que lamenta que su padre no pueda regresar al trabajo. "Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", termina diciendo.