Solo JLo entiende a su marido: responde a las bromas por el semblante del actor en los Grammy

Ni el primer Grammy de la historia entregado a una persona transgénero, Kim petras, ni los 32 galardones que ya alberga Beyoncé en su regazo (que, gracias a 'Renaissance', álbum con el que pasará por España, se ha convertido en la artistas con mayor número de estos premios de la historia) ni el sorprendente Grammy otorgado a Bonnie Raitt por 'Just Like That' (sí, lamentablementeaún sorprende que una cantante de su nivel reciba este reconocimiento pasados los 70). La noticia de entonces fue lo aburridísimo que estuvo el marido de Jennifer Lopez durante el evento.