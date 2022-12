Jennifer Lopez y Ben Affleck: el dueto musical que no esperábamos esta Navidad

Los verdaderos fans de la Navidad llevan ya más de un mes tarareando el All I want for Christmas is you de Mariah Carey. ¿O es que no viste el video de hace unas semanas con el que Victoria Beckham pilló "in fraganti" a su marido cantándolo David en la cocina mientras creía que nadie le veía? Es la mejor prueba de que, por muy diferentes que sean nuestras vidas, tenemos mucho más en común con las celebrities de lo que creemos. Y lo de cantar villancicos parece ser que es una de las cosas que más nos une en esta época del año.