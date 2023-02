Jennifer Lopez y Ben Affleck tampoco faltan en la Super Bowl: así ha sido su aparición

Para Jennifer Lopez no era nuevo aparecer en uno de los eventos más vistos del mundo, especialmente en Estados Unidos, puesto que la artista ya fue protagonista del 'half time show' de la Super Bowl en 2020, cuando arrasó literalmente justo después de Shakira. Si bien nos hubiese gustado ver entre 13 y 14 minutos de actuación de cada una por separado (incluso JLo reconoció que tampoco estuvo muy de acuerdo con esta decisión), pudimos escuchar en directo éxitos como 'Jenny From The Block', 'El anillo' y 'Waiting For Tonight', así como coreografías varias, cambio de vestuario y número de 'pole dance'.