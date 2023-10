La discreta y romántica felicitación de Javier Rey a Blanca Suárez por su 35 cumpleaños

Lo que nadie duda es que Blanca es una de las actrices más cameleónicas que tenemos en España. Su capacidad para adaptarse a la moda y arriesgarse con diferentes looks ha hecho que su presencia en la alfombra roja sea siempre objeto de estudio. La última ocasión fue durante el estreno de su película, 'Me he hecho viral', y donde posó frente a las cámaras, no solo con la mejor de sus sonrisas, sino también con un look arriesgado al mismo tiempo que versátil y elegante.