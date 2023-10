Así ha conseguido Blanca Suárez que no se sepa nada de su vida privada

Obviamente, esta discreción en su vida privada pasa también por las redes sociales, donde Blanca Suárez jamás comparte fotos junto a Javier Rey. De hecho, tiene una visión bastante clara sobre cómo debe gestionar su relación con los casi cinco millones de seguidores que tiene: “No le doy vueltas a lo que subo, lo que subo hay se queda. Pero tengo clara las líneas que no me apetece cruzar, no como mi personaje”, afirmó, entre carcajadas, en 'El Hormiguero', refiriéndose a Mabel, el papel que interpreta en 'Me he hecho viral'.