Harry Styles y Emily Ratajkowski, ¿nueva pareja a la vista?

Después de que hayan saltado las alarmas de un posible noviazgo entre Selena Gomez y Zayn Malik (el cual es de momento solo un rumor), hay un nuevo ex integrante de la exitosa banda One Direction que está en el punto de mira. En este caso, es Harry Styles y es que ha salido a la luz un vídeo en el que se puede ver al cantante británico besándose con nada más y nada menos que con la modelo Emily Ratajkowski. Unas imágenes de las cuáles aún no podemos sacar ninguna conclusión y no sabemos si tratará de un nuevo romance o algo puntual, lo que está claro es que Harry Styles y Emily Ratajkowski son protagonistas del nuevo e inesperado rumor de este 2023 (haciéndole la competencia a Bad Bunny y Kendall Jenner).