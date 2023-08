Genoveva Casanova se recupera de una embolia tras sufrir un infarto pulmonar

"Mi princesa, mi Ratita linda, no sabes cuanto le agradezco a Dios este regalo que me dio contigo. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo…. Siempre con el corazon noble y generoso, alegre, inteligente y valiente. Todos tus profesores y compañeros del máster lo reconocen y valoran en ti! He aprendido tanto de ti… superas todo lo que yo soñé!!! Te espera una vida maravillosa!! 👩🏼‍🎓 Love you".