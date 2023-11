¿Dónde estuvo Froilán tras la fiesta privada de la princesa Leonor?

Uno de los motivos por los que el nieto del rey Juan Carlos I se marchó a Abu Dabi fue porque no paraba de protagonizar polémicas por sus continuas noches de fiesta por Madrid. Fue desalojado de un 'after' y estuvo envuelto en una pelea en la que hubo navajas de por medio. De ahí que, como era de esperar, tras la celebración privada familiar del 18 cumpleaños de la princesa Leonor y, tal y como contó el programa de Telecinco 'Fiesta', Froilán se fue a su particular 'after' después de la fiesta de su prima.