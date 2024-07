La foto que demuestra que Dua Lipa y Callum Turner siguen más enamorados que nunca

Desde ese momento, la pareja ya no esconde su amor y, siempre que pueden, se les ve muy unidos y viajando por el mundo. De hecho, cuando la británica estuvo hace unos meses en Madrid, donde se reunió con Pedro Almodóvar, algunos fans les fotografiaron como dos turistas más paseando por el barrio de Salamanca, felices y disfrutando de las tiendas de la capital de España. También es cierto que había quienes no daban un duro por ellos, sobre todo porque Dua Lipa no ha tenido demasiada suerte en el amor, al contrario que en la música, donde es una de las mayores estrellas del mundo.