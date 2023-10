Se cumplen 20 años del famoso apretón de manos entre Felipe y Letizia en los Premios Príncipe de Asturias

"Pues, mira, ayer aterricé en Ranón, tempranito, y siempre me emociona venir a Oviedo, pero este año, por muchas circunstancias, por muchos motivos, muchísimo más. Me hace mucha ilusión cubrir los premios...", señalaba Ortiz sin que nadie se diera cuenta de que esas causas a las que aludía no eran otras que el amor hacia la persona cuyo título daba nombre a aquellos galardones. "Es un privilegio, es mi ciudad, me encanta, se me vuelve el acento más asturiano todavía y espero seguir cubriendo muchos años los premios Príncipe de Asturias", concluyó Letizia, que sabía que aquellos serían sus últimos premios como comunicadora.