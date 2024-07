Dafne Keen: "Es mucha responsabilidad emocional que te digan desde pequeña que algo se te da bien y debes hacer carrera de ello"

Pequeña, en medio de un set digno de Hollywood, bajo dos focos que deslumbran, Dafne Keen responde a mis preguntas con la soltura que solo puede tener una adolescente que lleva desde los ocho años frente a las cámaras. Hija de actores –el británico Will Keen y la gallega María Fernández Ache–, siempre tuvo claro a qué dedicaría su vida.

¿Qué fue lo más complicado del casting para entrar a formar parte de la familia 'Star Wars'?

No fue demasiado duro, porque la directora y guionista, Leslye Headland quería que fuese yo. No me contactó antes porque pensaba que diría que no, pero luego se encontró con que yo había mandado la solicitud y dijo: «Por supuesto, voy a llamar a Dafne», y me dio el papel directamente. Para mí, mucho más duro fue después la presión que sentí con los fans de 'Star Wars': tenía que hacerlo bien por ellos.

/ Disney Studios

¿Qué te conecta con Jecki Lon, tu personaje en la serie? ¿En qué os parecéis?

Que yo llevo desde los ocho años trabajando en la industria y Jecki desde los tres en la Orden Jedi. Es mucha responsabilidad emocional que te digan desde pequeña que algo se te da bien y debes hacer carrera de ello.

¿Qué consejo te han dado tus padres, ambos actores, que todavía te sirve a día de hoy en tu carrera?

Que escoja trabajos que me hagan crecer como actriz y que los disfrute. Y, al final, yo también he aprendido todo gracias a ellos.

/ Borja B. Hojas

Cada día hay más mujeres responsables de historias audiovisuales como productoras, guionistas o directoras: ¿crees que nosotras trabajamos de manera diferente?

A mí me encanta trabajar con mujeres, y lo que me gustó de este proyecto es que había muchas detrás de la cámara. Teníamos, por ejemplo, una asistente de dirección, que no es nada común, o cámaras mujeres, que tampoco es algo habitual. Había un montón de nosotras en posiciones de poder y por supuesto Leslye, la creadora y directora de la serie. Fue muy bonito ver por fin una historia escrita por una mujer –una historia basada en la relación personal con su hermana que describe como Frozen cruzada con Kill Bill– en la que hay una falta de género tan refrescante.

Desde que empezaste hace once años no has parado de trabajar. ¿De qué papel de todos los que has interpretado te sientes más orgullosa?

En realidad, todos ellos han acabado siendo experiencias muy bonitas, pero le tengo especial cariño a 'Logan', porque es el primer personaje importante que rodé. Además, la persona con la que más shocks de aprendizaje he tenido ha sido Hugh Jackman. En realidad, fue mi primera experiencia y todo era nuevo para mí... Pero al final, en todos los papeles que he interpretado he aprendido muchísimo.

¿Y cuáles son tus próximos sueños?