Emily Ratajkowski marca tendencia con su ruptura: no hay duda de que este gesto lo dice todo

Vestida con un traje sastre de Zara y una ceremonia de lo más peculiar: así daba Emily Ratajkowski daba el ‘sí, quiero’ a Sebastian Bear-McClard en el año 2018. Poco después, la pareja se convertiría en padres para, finalmente, firmar su divorcio en el año 2022. Una decisión que afectó profundamente a la modelo, que llegó a hacer declaraciones de lo más contundentes sobre su relación: «Los hombres son basura. No importa quién seas o lo perfecta que seas». Sin embargo, según admitió, pese a los problemas que vivían, no fue fácil para ella dar el paso de ruptura. «Me sentía realmente infeliz. Pesaba 45 kilos y acababa de tener un bebé. Estaba en los huesos porque no estaba bien. Intenté de todo, tomé antidepresivos. Estaba segura de que algo no funcionaba bien conmigo», reveló Emily a Eileen Kelly, responsable del podcast sobre salud mental Going Mental.