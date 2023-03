Emily Ratajkowski confiesa su inseguridad durante su embarazo y su divorcio

"Los hombres son basura. No importa quién seas o lo perfecta que seas". "No tuve el coraje de irme (de la relación) durante mucho tiempo. Me sentía realmente infeliz. Pesaba 100 libras y acababa de tener un bebé. Estaba en los huesos porque no estaba bien. Intenté de todo, tomé antidepresivos. Estaba segura de que algo no funcionaba bien conmigo", reveló también a Eileen Kelly.