Elle MacPherson confiesa que padece cáncer de mama y que se niega a tratarse con quimioterapia

La modelo explicó durante una entrevista a la revista Australian Women's Weekly, con motivo del lanzamiento de sus memorias, que obvió los métodos de la medicina tradicional para apostar por un "enfoque holístico, intuitivo y guiado por el corazón". En este proceso estaba acompañada por su médico de cabecera, además de otros especialistas naturópatas y alternativos, según el criterio clásico. Elle MacPherson ha confesado que aparcar la medicina tradicional fue duro. "Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad, encontrar una solución que funcionara para mí. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida, aunque decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", explicó durante la charla con la revista.