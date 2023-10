Carla Bruni y el emotivo mensaje con el que revela que sufrió cáncer de mamá

Continuaba de esta manera: "Todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no me la hubiera hecho todos los años, hoy no tendría el pecho izquierdo. No escribo este post para darte los detalles de mi salud. Eso me repugna y he dudado durante mucho tiempo antes de hablar de esto. No, la razón por la que publico esto hoy es para dar un mensaje. Pero un mensaje fundamental para todas las mujeres que lean esto: Háganse las mamografías todos los años. Háganse las mamografías. Vuestras vidas dependen de ello.".