Elena Tablada rompe su silencio y habla así de David Bisbal

Obviamente han sido muchas las reacciones a dicho trabajo, no solo por parte de la actual pareja de David Bisbal, Rosanna Zanetti, quien confesó que, lejos de lo que pueda parecer, su marido es un hombre muy fácil. O de Chenoa, que el otro día comentaba que "aún no lo había visto por falta de tiempo". La última en pronunciarse ha sido Elena Tablada, la madre de su primera hija, Ella, de 13 años, y que no ha tenido problemas en opinar sobre el documental y su vertiente más íntima. Y donde a ella también se la menciona de manera indirecta, centrándose más en lo mal que lo pasó el cantante cuando fue padre soltero y tenía que compaginar su carrera con el cuidado de su hija.