Por qué tú has ganado por siempre, Elena Huelva

El dos de enero, a media tarde, la joven Elena Huelva (Sevilla, 2002) publicó un escueto ‘os quiero’ en sus redes sociales. Bastaron esas dos palabras para encogerle el corazón a su más de un millón de seguidores. Y a mucha más gente, porque Elena ha trascendido a la tecnología para convertirse en parte de la familia. Apenas hace unos minutos, la noticia de su fallecimiento nos helaba el corazón. Pero no, el cáncer no ha vencido, porque como ella misma escribió hace unos días y como siempre ha sido su lema, “yo ya he ganado, mis ganas ganan y así será siempre”.