Dulceida confiesa en televisión la sorprendente propuesta que le hizo una marca

Dulceida también fue la protagonista de la sección 'Rompiendo el hielo', en la que Dani Martínez realiza algunas cuestiones "íntimas" a los entrevistados. Fue en ese momento cuando afirmó que tiene "dos placeres que hago a la vez y que a la gente le parece muy extraño, pero a mí me parece lo más normal del mundo, porque nací así". La influencer sorprendió a todos asegurando que "se chupa el dedo" y "se toca las orejas" para relajarse antes de dormir. "Eso me gusta más que hacer el amor, que me toquen el pelo, que me den un masaje...", indicó. Dulceida confesó que, para ella, "es una relajación máxima", en una historia que provocó las risas entre el público presente en el plató del programa de Cuatro.