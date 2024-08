Dua Lipa recomienda el libro de una escritora española y las redes sociales estallan de alegría

Como no podía ser menos, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Alana S. Portero. "Brutal, me ha encantado. Te mereces todo esto muchísimo", " Ese libro se merece todo lo bueno que le pase" o " Desde que lo leí no paro de recomendarlo, prestarlo y comprárselo a mis amigos. En estos momentos, hay dos ejemplares en el maletero de mi coche, envueltos en papel de regalo, esperando a ser entregados en sendas celebraciones de cumpleaños. Gracias x escribirlo".