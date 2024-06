La feroz reacción de las redes ante la detención de Justin Timberlake

Así, los fans de la princesa del pop, que salió con Timberlake entre 1999 y 2002 (ella ha confesado en distintas ocasiones que él fue la primera persona en besarla, cuando ambos tenían 12 años, en un juego de 'Beso o atrevimiento') han cargado duramente contra el exmiembro de la boy band NSYNC. ¿La razón? No le perdonan cómo trató entonces a su pareja ni las declaraciones que hizo tras su ruptura, como cuando reveló que, pese a que su ex decía que era virgen, sí habían tenido sexo, dejándola en evidencia. O su comportamiento cuando descubrió que ambos esperaban un bebé (Britney ha contado en su autobiografía, The Woman in Me, que abortó por él, porque él no quería ser padre, ya que ella no lo habría hecho, algo que ocasionó un gran revuelo cuando se supo).