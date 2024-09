Descubrimos el nombre que Tamara Falcó le pondría a su futura hija

Pues bien, una vez en Madrid para velar a la difunta Caritina Goyanes, Tamara Falcó continuaba publicando 'stories' en el paraíso. Literalmente, mientras estaba en el tanatorio, un gesto que no le gustaba a ninguno de sus seguidores. Sin embargo, ella ya ha retomado su vida laboral y está a otras cosas: en 'El Hormiguero' y 'Got Talent', dos programas rivales en los que la marquesa de Griñón no ha dudado en participar.