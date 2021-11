Chrissy Teigen recupera las cejas gruesas con una intervención de cirugía estética

La modelo ha narrado, emocionada, en su perfil de Instagram cómo se ha reconstruido las cejas a través de una intervención de cirugía estética.

María Viéitez

El pasado domingo, Chrissy Teigen contó a sus seguidores a qué secreto ha recurrido para recuperar las cejas tan pobladas y favorecedoras que un día tuvo. Se trata de un procedimiento de trasplante de cejas que le ha salvado de seguir luciendo las cejas finas y pobres que lució durante mucho tiempo. Y, según ha contado, está más que satisfecha de haber tomado la decisión.

Ha sido a través de sus Instagram Stories cómo la modelo de 35 años ha contado su experiencia con esta intervención. "Nunca uso maquillaje si puedo evitarlo, así que estaba tan emocionada por esta cirugía de trasplante de cejas", escribió Teigen sobre una fotografía de su rostro mostrando sus nuevas cejas. Según reveló, el proceso consiste, sencillamente, en trasplantar "pelos de la parte posterior de la cabeza de una misma" para crear cejas más pobladas.

- Chrissy Teigen en su nuevo libro: "He vuelto más fuerte que nunca"

- El desgarrador homenaje de Chrissy Teigen al bebé que perdió hace un año

"Ahora están un poco oscuras por el lápiz, pero es genial tener cejas de nuevo", escribió después sobre una imagen de los resultados.

Teigen reveló a sus fans que fue la depilación insistente y excesiva lo que provocó que sus cejas quedasen absolutamente despobladas y casi invisibles. Por eso, dio un consejo a las adolescentes y chicas jóvenes que todavía hoy se depilan las cejas en demasía: "No os depiléis [las cejas] por completo como lo hice yo".

El cirujano plástico Dr. Jason Diamond, el mismo que realizó la intervención a la modelo, explicó que este tipo de procedimiento es una intervención muy sencilla en el que, previamente, se tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo con el paciente sobre la forma y la densidad.

Teigen ya ha pasado en otras ocasiones por las manos del Dr. Diamond, un famoso cirujano de Beverly Hills que ha protagonizado programas como ‘Dr. 90210’, de E! y ‘Celebrity Plastic Surgeons’, de Netflix.

Sin ir más lejos, Chrissy se sometió en septiembre a un procedimiento rutinario para quitarse grasa de las mejillas, una intervención conocida como bichectomía. "No me avergüenza en mi juego con el Dr. Diamond", escribió entonces.

Y no hace mucho, en agosto de 2019, reveló que se había sometido a una inyección de Botox en las axilas (también de la mano del Dr. Diamond) para minimizar la sudoración. "Todo en mí es falso, excepto mis mejillas", bromeó Teigen. Y concluyó: "No me da vergüenza hablar de ese tipo de cosas. No me arrepiento de nada".