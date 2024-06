Chris Hemsworth se sintió liberado al abandonar el 'espacio heroico de Thor'

Así lo explica: "A diferencia de otros guiones, yo no sabía muy bien quién era el personaje. Siempre tenía ideas diferentes. A la semana siguiente, algo se contradecía. A dos semanas del rodaje, me puse muy nervioso porque no acababa de entender qué personaje era. George [Miller, director] me sugirió que escribiera un diario en primera persona como el personaje y viera lo que surgía. Una noche, sobre la una de la madrugada, no podía dormir, tomé mi bloc de notas y me puse a escribir sin darle mucha importancia. Me desperté a la mañana siguiente y me sorprendió lo que se me había ocurrido mientras dormía. Se lo enseñé a George, y al instante dijimos: 'Ah, esa es la dirección...', y eso es ahora el porqué del personaje". Hemsworth decidió olvidarse de su "naturaleza de villano" y, en su lugar, sentir empatía por su forma de ser.