«Capullo, ¡solo estoy envejeciendo!»: Charlize Theron, o por qué las mujeres no tenemos que seguir justificándonos por cumplir años

La actriz, de 48 años, no ha querido quedarse callada y ha respondido a estos rumores, en una entrevista con la revista ‘Allure’, con unas contundentes palabras: «La gente se cree que me he hecho un ‘lifting’. Dicen, '¿qué se ha hecho en la cara?'. Y yo estoy como 'capullo, sólo estoy envejeciendo; eso no significa que me hayan hecho mal una cirugía plástica. Es algo que pasa. Mi cara está cambiando y adoro estar cambiando y envejeciendo». Además, su alegato no termina ahí porque también ha querido opinar sobre la diferencia de trato que reciben sus compañeros (recordemos la que se armó con Brad Pitt en Wimbledon): «Siempre he tenido problemas con el hecho de que los hombres envejecen como el buen vino y las mujeres, como flores cortadas. Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él. Además, también creo que las mujeres quieren envejecer de una forma que les parezca adecuada».