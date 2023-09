La complicada (aunque unida) vuelta al cole de los hijos de Charlène de Mónaco

No ha sido un verano fácil para Charlène de Mónaco. A pesar de que se especuló que la exnadadora habría disfrutado de unas vacaciones en yate por el archipiélago de Los Sanguinarios, cerca de Córcega, con su familia, el príncipe Alberto y sus dos hijos, Jacques y Gabriella, se rumoreó que esta no habría regresado a Mónaco y que estaba viviendo "en el extranjero". New York Post fue el medio encargado de lanzar esta información hace tan solo unas semanas. Información que se completaba con la declaración de que Charlène solo veía a su marido con "cita previa" a pesar de seguir asistiendo a algunos de los eventos del principado.