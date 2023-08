Charlene de Mónaco borra su cuenta de Instagram tras las últimas noticias publicadas

Siempre esquiva y silenciosa ante el ojo público, tal vez con la esperanza de no llamar su atención, Charlene de Mónaco no ha podido evitar, sin embargo, que algunos aspectos de su vida personal trasciendan y protagonicen titulares como ocurrió hace unos días, cuando varios medios recogieron la noticia de que ya no vivía en palacio, sino en Suiza, y que solo veía a su marido, el príncipe Alberto, "con cita".