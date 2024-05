Las polémicas declaraciones de Cardi B sobre la conciliación: 'Mi carrera va primero, mis hijos después'

"A veces no puedo... No es que no pueda ser una esposa", ha afirmado en referencia a su separación de Offset tras seis años de convulso matrimonio. "Es simplemente que mi carrera toma toda mi vida. Mi carrera va primero, mis hijos después. Y a veces no me doy cuenta de que estoy poniendo tantas cosas por delante de mi relación", se ha sincerado en conversación con Rolling Stone.