El mensaje de Aitana a su padre que te sacará una lagrimita

"Siempre bromeo contigo y te digo que me has creado muchos miedos, siempre has querido protegerme de todo, pero en realidad si estoy donde estoy es gracias a ti y a la mama. Soy valiente por vosotros. Gracias por todo lo que me has enseñado y me sigues enseñado diariamente. Eres mi padre pero también un gran amigo, y eso es una suerte. Te quiero papá", termina diciendo Aitana en su texto que acumula casi medio millón de 'likes' entre sus seguidores de Instagram y miles de comentarios.