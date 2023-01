Aitana nos descubre el conjunto denim de rayas de Zara que promete ser viral este 2023

Todo lo que Aitana toca lo convierte en oro, y no hablamos únicamente a nivel musical. La que fuera participante de 'Operación Triunfo' ha logrado erigirse como un auténtico icono de estilo para toda una generación y sus elecciones, tanto dentro como fuera del escenario, levantan auténticas pasiones. A la intérprete catalana le gusta la moda, eso es innegable, y no duda en estar al tanto de las últimas tendencias. Prueba de ello es la falda midi vaquera que llevaba hace tan solo unos días, una de las tendencias que viene pisando fuerte este 2023, y el reciente look 'total denim' por el que se ha decantado para conocer Venice Beach, el popular barrio costero.