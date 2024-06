La actriz Michelle Calvó: "Abrazo los retos como un regalo"

Dejar atrás su isla para perseguir su sueño ha sido de las decisiones más difíciles a las que se ha tenido que enfrentar para poder abrirse paso en este campo. Todavía le quedan muchas historias a las que dar voz, aunque no muestra preferencia por un papel exacto. “Elegir un personaje sería limitarme y no poder escoger cientos de personajes que puedo hacer”, aunque haciendo un recorrido por los papeles que ha interpretado todos tendrían un aspecto en común del que no le importaría alejarse por su condición camaleónica. “Teniendo en cuenta que no quiero limitarme, me tocan siempre mujeres muy fuertes me gustaría mostrar más vulnerabilidad”.