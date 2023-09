Resolvemos las 5 incógnitas del nuevo videoclip de Sebastián Yatra y Georgina

Sí, has leído bien. Después de que Sebastián Yatra nos dejara a todos boquiabiertos con su aparición junto a Carlos Alcaraz en el US Open 2023, ahora el colombiano ha querido juntarse con otra de las 'celebrities' del momento, aunque esta vez no en el ámbito del deporte. Sebastián Yatra ha confiado en Georgina para que esta protagonize el videoclip de su nueva canción, 'Energía Bacana'.