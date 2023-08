Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz, pareja sorpresa en la cancha de tenis

"Carlos Alcaraz es lo máximo. Nos llevamos fenomenal, nos conocimos aquí el año pasado, cuando Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido. También le agradezco a Alcaraz que me haya ayudado a tener otra pasión, otro hobby. Es evidente que nunca jugaré al tenis a un nivel profesional, pero si me pongo las pilas mejoraré considerablemente. Es un deporte súper divertido", confesó Yatra.