Las lágrimas de María Perelló (Xisca) y su lección de estilo de camisa blanca en Roland Garros

“No sé qué deparará el futuro y no sé si volveré a jugar aquí. No estoy cien por cien seguro (...). Puede que dentro de dos meses diga hasta aquí, suficiente, pero no lo sé”, se sinceró. "Espero volver a veros otra vez", concluyó el tenista español que ha logrado erigirse en ganador de dicho torneo francés hasta en 14 ocasiones y que dejó con estas palabras un nudo en la garganta de muchos de los asistentes y espectadores.