Ellen DeGeneres rompe su silencio sobre su caída en desgracia: explica por qué desapareció de televisión

Ahora, Ellen no ha pasado de puntillas sobre su 'caída en desgracia' en su primer monólogo en dos años. Ella misma asegura que se convirtió en la persona más odiada de Estados Unidos porque, de repente, el público se había dado cuenta de que aparentemente no practicaba el mensaje de amabilidad que predicaba. "La chica 'sé amable' no era amable. Ese era el titular", le aseguró a los espectadores que acudieron a verla.