Muere a los 27 años el actor Cole Brings Plenty

"No sabemos -DE HECHO- que Cole estuviera implicado en el incidente del que se le acusa de haber formado parte. No sabemos-DE HECHO- que Cole estaba al volante o en su Ford Explorer 2005 cuando las cámaras lo captaron saliendo de Lawrence, KS, por la carretera U.S. 59. Sabemos, POR HECHOS, que Cole no huiría en NINGUNA SITUACIÓN. No está en su carácter, a pesar de lo que la gente piense o diga. No merece la pena, y él lo sabría.